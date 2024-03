Jetzt kannst du Rannis Schwert tatsächlich von Elden Ring

HQ

Für alle, die nicht genug von all dem Schwertschwingen in Elden Ring bekommen können, gibt es jetzt die Möglichkeit, das Schwert in Ihrem eigenen Wohnzimmer weiter zu schwingen, da eine Replik eines der Großschwerter des Spiels zur Verfügung steht, die Sie mit nach Hause nehmen können, wenn Sie zufällig etwa 500 Dollar in der Tasche brennen haben.

Und es ist nicht irgendein Schwert, sondern The Dark Moon Greatsword, das du als Belohnung in einer der Missionen erhalten kannst, die mit der Hexe Ranni verbunden sind. Hinter der Replik steckt die Firma Panda Studios, die das Schwert für 459 US-Dollar verkauft, aber das beinhaltet keine Versandkosten und Steuern. Und wenn ich das so sagen darf, haben sie es wirklich geschafft, das Schwert in seiner Größe nachzubilden, von den gravierten Blättern auf der Klinge bis hin zur Nachbildung der bläulichen Farbe, die das Schwert im Spiel bekommt, wenn es aufgeladen wird.

Das Schwert gibt es in zwei verschiedenen Designs, ein reguläres für diejenigen, die gerne Cosplay machen, und ein an der Wand montiertes für diejenigen, die es nur als Ornament in ihrer Mancave haben möchten. Das Schwert kann ab sofort auf der Website von We Are Anime Collector vorbestellt werden und wird im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres ausgeliefert. Wenn deine Freundin also schon jammert, dass du zu viele Videospiele spielst oder zu viele lächerliche Plastikfiguren in deinen Regalen hast, kannst du sie immer noch mit einem neuen Deko für deine Wohnung überraschen. Dies wird das i-Tüpfelchen über dem Fernseher sein.

Im Folgenden können Sie einen Blick darauf werfen, wie sie das betreffende Schwert herstellen: