Jetzt kannst du endlich die klassische Jackass-Serie ohne diese schreckliche YouTube-Qualität ansehen

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In etwas mehr als einem Monat ist es Premierenzeit für Jackass: Best and Last , in dem die Jackass-Crew sich von all ihren Fans verabschiedet und mit einigen letzten Runden Wahnsinn feiert, während sie die Zuschauer mit Highlights aus dem Archiv einladen, um ihre lange Karriere zu ehren. Alles begann mit einer MTV-TV-Serie, die im Jahr 2000 Premiere feierte und zu einem globalen Phänomen wurde.

Wenn du dir die drei Jackass-Staffeln anschauen möchtest, aber keine Lust mehr hast, auf YouTube minderwertige Clips voller Werbung zu sehen, gibt es jetzt zum Glück eine großartige Alternative. Über Threads hat der offizielle Jackass-Account bekannt gegeben, dass die TV-Serie wiederhergestellt und auf Paramount+ hochgeladen wurde.

Leider ist der Dienst in mehreren Ländern nicht verfügbar (wo viele stattdessen SkyShowtime anbieten), und zum Zeitpunkt dieses Schreibens ist die TV-Serie dort nicht verfügbar, aber hoffentlich bald schon.

Fühlt euch frei, im Kommentarbereich zu teilen, welchen Jackass-Stunt ihr am lustigsten aller Zeiten findet.