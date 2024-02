Jetzt kannst du Doom auf Magenbakterien spielen

HQ

Ja, Wissenschaft! Zu guter Letzt ist Doom auf einer lange ignorierten und oft übersehenen Plattform spielbar: Magenbakterien. Sicher, die Auflösung lässt mit ihren bescheidenen 32 x 38 Pixeln ein wenig zu wünschen übrig, und die Erstellung eines einzelnen Bildes dauert etwa neun Stunden. Aber Sie können nicht anders, als von der Handwerkskunst und der Forschung dahinter beeindruckt zu sein.

Laut Rock, Paper, Shotgun haben die Forscher hinter dem Projekt Proteine mit den Magenbakterien vermischt, die es ihnen ermöglichen, wieder Licht zu emittieren und so Pixel zu simulieren. Darüber hinaus stellen sie auch klar, dass (wie die meisten Menschen wahrscheinlich wissen) die Darmbakterien selbst nicht das Spiel leiten, sondern die Rolle eines winzigen Bildschirms übernehmen.

Rechnet man die Zeit hinzu, die die Bakterien benötigen, um aufzuleuchten und dann in ihren neutralen Zustand zurückzukehren, also einen Rahmen zu bilden, bedeutet dies, dass es etwa 600 Jahre dauern würde, Doom von Anfang bis Ende auf Magenbakterien zu spielen. Sie müssen sich also wirklich mit etwas Geduld ausstatten, um diese Herausforderung anzunehmen.