Jetzt kannst du dich mit Hasbros Maske als Green Goblin verkleiden

Der Green Goblin sah sicherlich nie so aus wie die Comic-Version von Spider-Man aus dem Jahr 2002 oder Spider-Man: No Way Home. Seine Maske ist jedoch so ikonisch geworden, dass viele sie immer noch als seinen besten Look betrachten. Jetzt kannst du selbst wie der Kobold aussehen und Granaten werfen, die genau wie die Filme aussehen, dank Hasbro. Diesen Herbst bringen sie eine Maske und Granaten auf den Markt, die genauso aussehen, wie sie aussehen sollen und die jeder Nerd einfach besitzen muss. Perfekt für Halloween!