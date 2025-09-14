Jetzt ist es offiziell: Nobuo Uematsu wird an der San Diego Comic-Con in Málaga mit einem Konzert-Panel teilnehmen

HQ

Wenn ihr als Videospiel-Fan noch einen Grund mehr braucht, um euren Besuch auf der San Diego Comic-Con in Málaga in zwei Wochen zu rechtfertigen, dann werdet ihr diesen Haufen neben diesem Haufen von Persönlichkeiten aus der Welt der Comics, Filme und Videospiele (einschließlich "Arnie" selbst) lieben. Erst heute wurde es offiziell gemacht (obwohl die klügeren bereits vor einigen Wochen einen Ausrutscher im offiziellen Zeitplan gesehen haben), wo bestätigt wurde, dass Nobuo Uematsu, Komponist einiger der besten Soundtracks in der Geschichte der Videospiele und ewig für seine Musik in der Final Fantasy-Franchise in Erinnerung bleiben, wird an der Convention teilnehmen und daran teilnehmen.

In einem Panel mit dem Titel "Fantasy Melodies: Nobuo Uematsu. Bühnenlesung und Konzert" nimmt uns der Komponist an Hand und Ohr mit auf eine musikalische Reise durch seine gesamte Karriere, begleitet von der Synchronsprecherin und Autorin Rie Tozuka. Die Podiumsdiskussion wird von dem spanischen Klavierkünstler Elesky belebt, und Sie können sich darauf freuen, viele der großartigen Melodien zu hören, die Ihre Kindheit als Gamer geprägt haben.

Die Organisatoren der SDCC Málaga 2025 fügen hinzu: "Die Anwesenheit beider Gäste ist nicht nur eine Hommage an die Musik der Videospiele, sondern auch eine Feier der Art und Weise, wie Klangkunst Emotionen vermitteln, erzählen und mit dem Publikum in Verbindung treten kann." Die Podiumsdiskussion findet im Auditorium 1 der FYCMA statt, zu einem Zeitpunkt, der in den kommenden Tagen bekannt gegeben wird.

Würdest du die San Diego Comic-Con in Málaga besuchen, nur um das Konzert von Nobuo Uetmasu zu hören?