"Jetzt gehen sie in Rudeln": Capcom beschreibt, wie die offene Welt und die Kreaturenpopulation die Spielerstrategie in Monster Hunter: Wilds verändern werden

Monster Hunter Wilds hat bei seinen Auftritten bei den letzten Sommer-Events viele neue Inhalte enthüllt, darunter einige Einblicke in das, was wir ab dem nächsten Jahr genießen können, wenn das Spiel erscheint.

Aber diese Verschiebung von den großen offenen Gebieten früherer Titel wie Monster Hunter World und Monster Hunter Rise zu einer riesigen, vollständig offenen Welt wird der Eckpfeiler des Fortschritts der Serie sein. Wir haben mit Creative Director Kaname Fujioka und Serienproduzent Ryozo Tsujimoto über diesen Schritt nach vorne gesprochen, als sie aufschlüsselten, wie sich dieses und andere neue Features auf das auswirken werden, was die Spieler der Franchise bisher zu wissen glaubten.

"Mit Monster Hunter World haben wir bereits versucht, ein lebendiges, atmendes Ökosystem für die Felder des Spiels zu erreichen", beginnt Fujioka. "Wir wollten das weiterentwickeln und mit Monster Hunter Wilds noch weiter vorantreiben, so dass es, wie Sie in unserer Präsentation gesehen haben, viel mehr Monster gleichzeitig auf dem Bildschirm gibt. Sie reisen in Rudeln oder Herden, und das kann einen großen Einfluss auf die Strategie des Spielers haben, wie er sich entscheidet, Situationen anzugehen."

Bei diesem Ansatz ist der Hauptbezugspunkt nun der Seikret, die gefiederte Kreatur, die als Reittier fungiert, um sich in der riesigen Welt zu bewegen und Gruppen von Monstern zu belästigen.

"Man kann diese vogelähnliche Kreatur besteigen und natürlich kann man sie steuern und einfach über die Karte reisen, um sich schneller fortzubewegen, aber sie hat auch eine Auto-Funktion, mit der man direkt dorthin geführt werden kann, wenn man ein Questziel hat. Es wird dich in vielerlei Hinsicht im Gameplay unterstützen, aber ich denke, diese Idee, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst, wohin du als nächstes gehen sollst, wird viel Stress aus dieser Situation nehmen und es den Spielern ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können, nämlich die Monster zu jagen."

Sie können die Antworten von Fujioka und Tsujimoto im vollständigen Interview unten sehen und unsere ersten Eindrücke lesen, nachdem Sie eine ausführliche Präsentation des Spiels gesehen haben.