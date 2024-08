HQ

Brauchst du noch ein bisschen mehr Baten Kaitos in deinem Leben? Starten Sie Ihre Lieblingsmusik-App und es besteht die Möglichkeit, dass die Soundtracks von Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean und Baten Kaitos: Origins vorhanden sind.

Nämlich 118 Songs aus diesen beiden Spielen sind auf Plattformen wie Apple Music, Spotify, Amazon Music und YouTube Music verfügbar. Darüber hinaus wurde letztes Jahr Baten Kaitos I & II HD Remaster für PC und Switch veröffentlicht.