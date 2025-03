JetBlue verpasst einem seiner Flugzeuge ein Super Mario-Makeover

HQ

Obwohl sie etwas seltener vorkommen als früher, sehen wir manchmal Flugzeuge mit thematischen Designs und Abziehbildern. Ob Haribo, Pokémon, Hello Kitty, Mittelerde, die Liste geht weiter. Die meisten sind in Regionen zu finden, in denen die jeweilige Marke weit verbreitet oder stark eingebettet ist, daher gibt es Pokémon-Flugzeuge in Japan, und jetzt passiert dies wieder.

Dieses Mal sehen wir, wie Nintendo und JetBlue sich für ein Flugzeug mit Super Mario -Thema zusammentun. Konkret ist es Nintendo of America, die mit dem Luftfahrtunternehmen zusammengearbeitet hat, weshalb das Flugzeug wahrscheinlich hauptsächlich auf US-amerikanischem Boden zu sehen sein wird. Das Flugzeug, das das Super Mario Makeover erhalten hat, ist ein Airbus A320, und das Branding umfasst blaue, rote und gelbe Elemente mit Fenstern, die darauf hindeuten, dass Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Yoshi, Donkey Kong und Bowser an Bord sind.

Möchten Sie eine Reise mit dem Airbus Super Mario unternehmen?

