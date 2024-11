Jet Set Radio, Crazy Taxi und House of the Dead erhalten neues Merch, um die Sega-Klassiker zu feiern

Reboots von Jet Set Radio, Crazy Taxi, Shinobi und Golden Axe wurden bei den The Game Awards angekündigt.

Jet Set Radio auf Xbox One über Abwärtskompatibilität spielbar

am 4. Mai 2016 um 10:53 NEWS. Von Christian Gaca

Der Sega-Klassiker Jet Set Radio ist nun über die Abwärtskompatibilität auf der Xbox One spielbar. Dazu gesellen sich Titel wie MX vs. ATV Reflex und Texas Hold 'Em, The...