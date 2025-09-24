HQ

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir gehört, dass der Jet von Ursula von der Leyen eine GPS-Störung erlitten hat. Nun erlebte ein spanisches Militärflugzeug mit Verteidigungsministerin Margarita Robles an Bord eine ähnliche Störung, als es auf dem Weg nach Litauen in der Nähe der russischen Exklave Kaliningrad flog. Das Flugzeug, das auch Angehörige spanischer Flieger auf einer NATO-Mission transportierte, blieb dank verschlüsselter Navigationssysteme davon unberührt. Beamte des Verteidigungsministeriums sagten, dass solche Vorfälle in diesem Korridor häufig vorkommen, in dem es mehrere Fälle von regionalen GPS-Störungen gegeben hat. Der Besuch umfasste Treffen auf einem litauischen Luftwaffenstützpunkt, bei denen die laufende NATO-Zusammenarbeit an der Ostflanke hervorgehoben wurde, während die europäischen Behörden die Sicherheit der Schifffahrt in der Region weiterhin überwachen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!