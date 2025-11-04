Jesus, nicht die Jungfrau Maria, hat die Welt gerettet, stellt der Vatikan in einem neuen Dekret klar, das von Papst Leo genehmigt wurde

HQ

Der Vatikan erklärte am Dienstag, dass Jesus Christus allein die Welt von der Sünde errettet hat und wies formell die Vorstellung zurück, dass die Jungfrau Maria an der Erlösung der Menschheit teilgenommen habe.

In einem neuen Dekret, das von Papst Leo genehmigt wurde, wies das Dikasterium für die Glaubenslehre die weltweit 1,4 Milliarden Katholiken an, Maria nicht als "Miterlöserin" zu bezeichnen, da dieser Titel "Verwirrung" über zentrale christliche Glaubensgrundsätze stifte.

"Es wäre nicht angemessen, den Titel 'Miterlöser' zu verwenden", heißt es in dem Text. "Dieser Titel kann ein Ungleichgewicht in der Harmonie der Wahrheiten des christlichen Glaubens schaffen." Das Dokument beendet eine jahrhundertealte theologische Debatte, die Kirchenwissenschaftler und sogar die letzten Päpste gespalten hat.

Eine Frage, die seit Jahrzehnten diskutiert wird

Katholiken glauben traditionell, dass Jesus die Menschheit durch seine Kreuzigung und Auferstehung erlöst hat. Theologen diskutieren jedoch seit langem, ob Marias Rolle als Mutter Jesu ihr einen Anteil an diesem Erlösungsakt einräumte.

Der verstorbene Papst Franziskus lehnte es entschieden ab, Maria als "Miterlöserin" zu bezeichnen, und bezeichnete diesen Gedanken als "Unsinn". Sein Vorgänger Benedikt XVI nahm eine ähnliche Haltung ein, während Paul II den Titel einst verwendete, ihn aber später aus Gründen der Lehre fallen ließ.

Das neue Dekret betont Marias einzigartige spirituelle Rolle, nicht als Erlöserin, sondern als Vermittlerin, die "die Tore der Erlösung öffnete", indem sie Gottes Willen annahm und Jesus zur Welt brachte. Nach dem Lukasevangelium war die treue Antwort Marias auf die Botschaft des Engels einfach: "Lass es sein."