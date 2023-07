Jesus ist in Mel Gibsons Fortsetzung von The Passion of the Christ auferstanden

Mit dem Arbeitstitel "The Passion of the Christ: Resurrection" schickt sich Mel Gibson an, den Erfolg des ersten Films zu wiederholen oder es zumindest zu versuchen. Das Original aus dem Jahr 2004 ist, wie sich viele vielleicht erinnern, eine Studie über das Leiden, gedreht mit einem relativ kleinen Budget und mit Einnahmen an den Kinokassen von mehr als sechshundert Millionen Dollar.

Die Vorbereitungen für die Auferstehung laufen schon seit geraumer Zeit, aber das Projekt scheint (endlich?) in Bewegung zu sein, und in einem Interview aus dem letzten Jahr bestätigt Gibson auch, dass Jim Cavizel plant, in der Rolle des Jesus zurückzukehren. Der Regisseur spricht auch darüber, dass er zwei verschiedene Drehbücher hat, eines, das strukturiert und stark ist, und eines, das ein regelrechter Fiebertraum ist - komplett mit Besuchen in der Hölle und fallenden Engeln.

