Jessica Chastain wird in der furchterregenden Other Mommy zu einer bösen Entität

Wir kommen der gruseligen Saison 2026 immer näher und da der Oktober Tag für Tag näher rückt, sehen wir immer mehr von den Horrorprojekten, die für die beängstigendste Zeit des Jahres geplant werden.

Zu diesem Zweck hat Universal Pictures in Zusammenarbeit mit Blumhouse und James Wans Atomic Monster den ersten Trailer für den Horrorfilm Other Mommy veröffentlicht, der eine Adaption von Josh Malermans Roman Incidents Around the House ist.

Dieser Film folgt Jessica Chastain, die sowohl die Rolle einer hingebungsvollen Mutter als auch einer verdrehten und furchterregenden, finsteren Entität spielt, die die Gestalt dieser Mutter annimmt. Wir erleben, wie dieses Wesen eine Familie quält und eine Kluft zwischen Vater, Mutter und Tochter in zunehmend erschreckenden Szenarien schafft.

Die Handlungszusammenfassung fügt hinzu: "Von Produzent James Wan, einem der einflussreichsten Architekten des modernen Horrors, und Blumhouse Atomic Monster, dem Studio hinter Backrooms und Obsession, folgt eine erschreckende Reise vom Durchbruch-Genre-Regisseur Rob Savage in die dunkle Welt eines jungen Mädchens, Bela, das eine Beziehung zu einer finsteren Entität in ihrem Zuhause eingeht, die ihrer eigenen Mutter unheimlich ähnlich sieht. Jessica Chastain spielt Doppelrollen als Belas Mutter und als "Andere Mama", eine Manifestation dieses Wesens."

Other Mommy sind außerdem mit Jay Duplass, Olivia Clark, Dichen Lachman, Arian Moayed und Karen Allen zu sehen, und der Premierentermin dieses Horrorfilms soll am 9. Oktober erscheinen. Schaut euch unten den verrückten Trailer an.