Jessica Chastain nimmt es im ersten Trailer zu The Savant mit Extremisten auf

Apple TV+ hat den offiziellen Trailer für seine neue Serie The Savant veröffentlicht, in der Jessica Chastain eine Ermittlerin in ihrer ersten großen TV-Rolle seit George & Tammy spielt. Der achtteilige Thriller wird am 26. September weltweit Premiere feiern, wobei zwei Episoden am ersten Tag debütieren, gefolgt von wöchentlichen Folgen bis zum Staffelfinale am 7. November.

In der Serie verkörpert Chastain den Undercover-Ermittler "K", der Online-Hassgruppen infiltriert, um extremistische Bedrohungen zu stoppen, bevor sie in reale Gewalt eskalieren. Die Geschichte basiert auf einer wahren Geschichte, die zuerst in Cosmopolitan veröffentlicht wurde, und wird von Melissa James Gibson (House of Cards, The Americans) zusammen mit dem gefeierten Dokumentarfilmer Matthew Heineman (Cartel Land, A Private War) angeführt.

Neben Chastain gehören Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley und Toussaint François Battiste zur Besetzung, wobei auch Pablo Schreiber zu sehen ist. Der Trailer deutet auf einen spannenden und packenden Thriller hin, den Apple eindeutig als eines seiner großen Herbst-Highlights positioniert.