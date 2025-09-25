Jessica Chastain äußert sich zur Entscheidung von Apple TV+, den The Savant auf unbestimmte Zeit zu verschieben

Jeder, der gehofft hat, die Apple TV+ Dramaserie The Savant morgen zu sehen, wird enttäuscht sein zu hören, dass die Serie nicht wie geplant erscheinen wird. Kürzlich beschloss der Streamer, die Serie überraschend aus dem Veröffentlichungsplan zu nehmen, anscheinend im Zuge der politischen Gewalt und der Unruhen, die über Amerika hinwegfegen, was seinen Hauptdarsteller verärgert hat.

HQ

Auf Instagram hat Jessica Chastain ein Statement zu der Entscheidung abgegeben, The Savant zu ziehen, in dem sie Folgendes zum Ausdruck bringt.

"Ich möchte sagen, wie sehr ich meine Partnerschaft mit Apple schätze. Sie waren unglaubliche Kollaborateure und ich respektiere ihr Team zutiefst. Das heißt, ich wollte euch die Hand reichen und euch wissen lassen, dass wir uns bei der Entscheidung, die Veröffentlichung von The Savant zu pausieren, nicht einig sind.

"In den letzten fünf Jahren, seit wir die Serie gemacht haben, haben wir eine bedauerliche Menge an Gewalt in den Vereinigten Staaten gesehen: den Entführungsversuch auf die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer; der Angriff auf das Kapitol am 6. Januar; die Mordversuche auf Präsident Trump; die politischen Morde an demokratischen Abgeordneten in Minnesota; der Angriff auf den Ehemann von Sprecherin Pelosi; die Ermordung des konservativen Kommentators Charlie Kirk; die jüngste Schießerei bei einem ABC-Sender in Kalifornien; und über 300 Schießereien an Schulen im ganzen Land. Diese Vorfälle decken zwar bei weitem nicht das gesamte Spektrum der Gewalt ab, die in den Vereinigten Staaten zu beobachten war, verdeutlichen aber eine breitere Denkweise, die das politische Spektrum durchquert und der man sich stellen muss.

"Ich habe mich nie vor schwierigen Themen gescheut, und obwohl ich mir wünschte, diese Serie wäre nicht so relevant, ist sie es leider. The Savant handelt von den Helden, die jeden Tag daran arbeiten, Gewalt zu stoppen, bevor sie passiert, und es fühlt sich dringender denn je an, ihren Mut zu ehren. Obwohl ich die Entscheidung von Apple respektiere, die Veröffentlichung vorerst zu pausieren,

"Ich hoffe weiterhin, dass die Show bald das Publikum erreichen wird. Bis dahin wünsche ich allen Sicherheit und Stärke und werde euch wissen lassen, ob und wann The Savant veröffentlicht wird."

The Savant ist eine Dramaserie, die einem verdeckten Ermittler folgt, der Hassgruppen in den Vereinigten Staaten infiltriert, um inländische Terrorakte zu verhindern. Aufgrund der kürzlichen Ermordung von Charlie Kirk hat Apple natürlich nicht das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist, die Serie zu debütieren, aber die Frage ist nun, wann sie starten wird. Es wird kein Datum genannt, nur "coming soon", und Chastains Formulierung lässt einen fragen, ob es jemals das Licht der Welt erblicken wird, da sie die obige Aussage mit "I'll let you know if and when The Savant is released " abschließt.

Wenn Apple beschließt, The Savant abzusagen, wird sich die Frage nach der politischen Haltung des Streamers stellen, etwas, mit dem Disney kürzlich heftige Gegenreaktionen erlebte, als es Jimmy Kimmels Late-Night-Show aufgrund von Kommentaren über Charlie Kirk vorübergehend absetzte.