Jessica Biel und Elizabeth Banks spielen entfremdete Geschwister in der Prime Video-Serie "The Better Sister" Die Dramaserie kommt noch in diesem Monat auf den Streaming-Dienst.

Prime Video Fans scheinen immer etwas zu haben, auf das sie sich freuen können. Ob es sich um den jetzt verfügbaren Another Simple Favor -Film handelt, die kommende nächste Staffel von Clarkson's Farm, eine starbesetzte Action-Komödie im Juni, die Liste geht weiter. Hinzu kommt eine Dramaserie mit Jessica Biel und Elizabeth Banks in den Hauptrollen. Diese Serie, die unter dem Namen The Better Sister bekannt ist, folgt Biels Chloe, einer hochkarätigen Medienmanagerin, die ein malerisches Leben führt, zumindest scheint das der Fall zu sein, bis ihr Mann ermordet wird, ein Ereignis, das sie schließlich wieder mit ihrer entfremdeten und weit weniger erfolgreichen Schwester, gespielt von Banks, zusammenbringt. Der Trailer zu The Better Sister, der am 29. Mai in Prime Video erscheint, kann jetzt unten angesehen werden, zusammen mit der Inhaltsangabe, die diesem spannenden Drama weitere Tiefe und Details verleiht. "The Better Sister, basierend auf dem Roman von Bestsellerautor Alafair Burke, ist eine 8-teilige Elektrothriller-Serie über die schrecklichen Dinge, die Schwestern auseinander treiben und sie schließlich wieder zusammenbringen. Chloe (Jessica Biel), eine hochkarätige Medienmanagerin, führt ein malerisches Leben mit ihrem gutaussehenden Ehemann Adam (Corey Stoll) und ihrem Sohn Ethan (Maxwell, Acee Donovan) im Teenageralter, während ihre entfremdete Schwester Nicky (Elizabeth Banks) darum kämpft, über die Runden zu kommen und clean zu bleiben. Als Adam brutal ermordet wird, schickt der Hauptverdächtige Schockwellen durch die Familie und vereint die beiden Schwestern wieder, während sie versuchen, eine komplizierte Familiengeschichte zu entwirren, um die Wahrheit hinter seinem Tod herauszufinden." HQ