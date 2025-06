Regisseur-Schauspieler-Paarungen sind heutzutage in Hollywood sehr verbreitet, aber es gibt vielleicht keine besseren Beispiele aus jüngster Zeit als Yorgos Lanthimos und Emma Stone. Das Duo hat sich für The Favourite, Poor Things, Kinds of Kindness zusammengetan und wird es bald wieder in Bugonia tun, einem Film, der beide auch mit Kinds of Kindness Jesse Plemons wieder vereint.

Dieser Film dreht sich um zwei Verschwörungstheoretiker, die beschließen, die CEO eines großen Unternehmens zu entführen, während sie den Eindruck haben, dass sie ein Außerirdischer ist, der auf die Erde geschickt wurde, um sie zu zerstören. Plemons spielt neben Aidan Deblis einen der Verschwörungstheoretiker, während Stone die Aufgaben des CEO übernimmt, alles unter der Leitung von Lanthimos.

Wann Bugonia in die Kinos kommen wird, ist für den 31. Oktober geplant, und ihr könnt den neuesten Trailer des Films unten zusammen mit seiner Zusammenfassung sehen.

"Zwei verschwörungsbesessene junge Männer entführen die einflussreiche CEO eines großen Unternehmens, überzeugt davon, dass sie ein Außerirdischer ist, der den Planeten Erde zerstören will."