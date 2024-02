Jesse Eisenberg und Riley Keough sind die Hauptdarsteller des schrägsten Films des Jahres 2024 in Sasquatch Sunset

Der seltsamste Filmpreis des Jahres 2024 geht zweifelsohne an David und Nathan Zellners Sasquatch Sunset. Der Film folgt einer Familie von Sasquatches (d.h. der gleichen Kreatur wie Bigfoot) bei ihrem täglichen Leben, und das ganz ohne Dialoge. Unnötig zu sagen, dass es eine sehr einzigartige Prämisse ist, die wie eine komplette Katastrophe erscheint, wenn man sie ausbreitet.

Der Trailer zum Film zeichnet jedoch ein anderes Bild. In dem bizarren Film spielen Jesse Eisenberg und Riley Keough die Hauptrollen, und obwohl es überhaupt keinen Zweifel daran gibt, dass dieser Film unglaublich seltsam ist, hat er auch ein verführerisches Element.

Um zu verstehen, was wir damit meinen, lesen Sie unbedingt die Zusammenfassung des Films unten und sehen Sie sich auch den Trailer und das Poster an. Sasquatch Sunset kommt am 19. April 2024 in die Kinos.

Inhalt: "In den nebligen Wäldern Nordamerikas begibt sich eine Familie von Sasquatches – möglicherweise die letzten ihrer rätselhaften Art – im Laufe eines Jahres auf eine absurde, epische, urkomische und letztlich ergreifende Reise. Diese zotteligen und edlen Riesen kämpfen ums Überleben, während sie sich auf Kollisionskurs mit der sich ständig verändernden Welt um sie herum befinden."