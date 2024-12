Jesse Eisenberg sagt, dass Batman V Superman seiner Karriere direkt geschadet hat

Das alte DC-Filmuniversum hatte einen ordentlichen Start, aber Batman v Superman: Dawn of Justice sollte sich als so kontrovers erweisen, dass es die Aufregung um das gesamte Konzept dämpfte.

Über die Qualität des Films scheiden sich die Meinungen, aber wenn man Jesse Eisenberg fragt, der eine ganz andere Version von Lex Luthor spielte, dann hat der Film seiner Karriere direkt geschadet. In der neuesten Ausgabe vonArmchair Expert sagt er Folgendes:

"Ich war in diesem Batman-Film und der Batman-Film wurde so schlecht aufgenommen, und ich wurde so schlecht aufgenommen. Ich habe das noch nie zuvor gesagt und es ist irgendwie peinlich, das zuzugeben, aber ich glaube wirklich, dass es meiner Karriere wirklich geschadet hat, weil ich in etwas so Öffentlichem schlecht aufgenommen wurde. Ich habe in schlecht aufgenommenen Dingen mitgemacht, die einfach nicht das Licht der Welt erblicken, und zum größten Teil weiß es niemand. Aber das war so öffentlich, und ich lese keine Ankündigungen oder Kritiken oder Filmpresse oder so, also war mir nicht bewusst, wie schlecht es aufgenommen wurde."

Eisenbergs Karriere mag beschädigt worden sein, aber er hat in Zombieland: Double Tap, Vivarium, The Art of Self-Defense und mehr mitgewirkt.