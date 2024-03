Jesse Eisenberg: Now You See Me 3 wird "hoffentlich" innerhalb von sechs Monaten mit den Dreharbeiten beginnen

Now You See Me feierte 2013 Premiere und wurde ein großer Hit. Es war eine Art Heist-Movie, verpackt in Zaubertricks aus den vier Reitern (gespielt von Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher und Dave Franco). Die Fortsetzung Now You See Me 2 kam drei Jahre später und wurde genauso beliebt wie der erste Film - aber danach haben wir keine neuen Filme mehr bekommen, trotz Gerüchten und Schauspielern, die sagen, dass es passieren wird.

Jetzt scheint es sich aber tatsächlich zu bewegen, denn Jesse Eisenberg hat einige wirklich positive Neuigkeiten über die Produktion, die sehr gut zu laufen scheint. Im Gespräch mit Collider verrät Eisenberg, dass er davon ausgeht, dass die Dreharbeiten in sechs Monaten beginnen werden.#10

"Hoffentlich wird es in den nächsten sechs Monaten passieren. Ich denke, das wird es, es sieht so aus. Ja, es ist wirklich großartig."

Auf die Frage, was ihm am Drehbuch am besten gefällt, sagt er, dass es spannend ist, obwohl es gewaltfrei ist, und dass es "Intelligenz zelebriert":

"Für mich ist das, was ich so sehr daran liebe, nachdem ich gerade das Drehbuch gelesen habe, dass es Intelligenz feiert und es ist gewaltfrei, aber aufregend, und es ist so seltsam, das zu sehen, weil es so offensichtlich klingt, und es klingt, als wäre das üblich, aber es ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, einen Film zu haben, der dieses Franchise ist. dieser Film im Hollywood-Stil, in dem es wirklich nur um Teamwork und Intelligenz geht und nicht nur um Gewalt."

Freust du dich auf mehr Schabernack mit den vier Reitern in Now You See Me 3 ?