Jesse Eisenberg möchte Now You See Me 4 so schnell wie möglich machen

Neun Jahre vergingen zwischen Now You See Me 2 (2016) und Now You See Me: Now You Don't im letzten Jahr, aber hoffentlich müssen wir nicht ganz so lange auf den vierten Film der Reihe warten. Jesse Eisenberg sagt, er liebt es, Teil der Four Horsemen zu sein, und möchte sofort mit der Fortsetzung beginnen. Er erklärt gegenüber The Wrap:

"Ehrlich gesagt würde ich Now You See Me 4 lieber machen als alles andere. Ich habe mich nie glücklicher gefühlt als in dieser Rolle."

Bezüglich dessen, was ihm an der Rolle gefällt, erklärt er, dass es ein aufbauender Charakter ist:

"Normalerweise spiele ich depressive Menschen, was mich depressiv macht, aber wenn ich diesen selbstbewussten, arroganten Magier spiele, gehe ich jeden Tag weg und denke: 'Das war großartig.'" Es ist der einzige Charakter, bei dem ich aufrecht stehen und ein schöneres Outfit tragen kann. Es ist mein glücklichster Ort."

Die Arbeit an einem vierten Film ist bereits in vollem Gange, also müssen wir einfach die Daumen drücken, dass Eisenberg seinen Willen bekommt, denn sicher sind wir alle gespannt, was als Nächstes für diese talentierten Illusionisten kommt, oder?