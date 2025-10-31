Jesse Eisenberg glaubt nicht, dass in absehbarer Zeit ein dritter Zombieland-Film erscheinen wird

Das dritte Kapitel der Die-Unfassbaren-Serie steht vor der Tür, und das treffend benannte Now You See Me: Now You Don't debütiert im November. In diesem Film werden Jesse Eisenberg und Woody Harrelson wieder mitZombieland ihrem Regisseur Ruben Fleischer zusammenarbeiten, da er die Serie für diesen Teil übernimmt. Da das Trio in der Vergangenheit bereits mehrfach zusammengearbeitet hat, stellt sich natürlich die Frage, ob das auch in Zukunft so sein wird, vielleicht sogar fürZombieland einen weiteren Streifen?

Im Gespräch mit ComicBook hat Eisenberg eiskaltes Wasser über alle Hoffnungen gegossen, dass das Trio für eine dritte Zombieland zurückkehren wird. Er erklärt, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass ein weiterer Die-Unfassbaren Film-gedreht wird, bevor wir in die von Untoten verseuchte Postapokalypse zurückkehren.

"Ja, ich würde gerne [Zombieland 3] machen. Zombieland war, glaube ich, eine 10-jährige Pause dazwischen. Diesen Film haben wir gemacht, und dann etwa drei Jahre später und dann 10 Jahre später. Also, Now You See Me wird wahrscheinlich eher mehr Filme haben als Zombieland."

Während also die Chance auf weitere Zombieland Filme besteht, da der letzte 2019 herauskam, sollten wir wahrscheinlich damit rechnen, dass ein dritter frühestens Ende der 2020er Jahre oder eher in den 2030er Jahren kommt.