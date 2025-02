Jesse Eisenberg distanziert sich von Mark Zuckerbergs Vorgehen

Jesse Eisenberg, der für seine Darstellung von Mark Zuckerberg in The Social Network (2010) eine Oscar-Nominierung erhielt, distanziert sich nun von dem CEO von Facebook und Meta. In einem kürzlichen Interview in der Today-Show von BBC Radio 4 erklärte Eisenberg, dass er nicht mit Zuckerbergs Entwicklung Schritt gehalten hat, zum Teil, weil er nicht mit jemandem in Verbindung gebracht werden möchte, von dem er glaubt, dass er zu schädlichen Trends beiträgt.

Der Schauspieler äußerte sich besorgt über Zuckerbergs umstrittene Entscheidungen, wie z. B. die Änderung der Faktenprüfungssysteme von Meta und die Angleichung an Persönlichkeiten, die mit spaltender Rhetorik in Verbindung gebracht werden. Eisenberg betonte, dass sein Unbehagen von seinen persönlichen Ansichten herrühre, nicht von seiner Rolle in dem Film, und unterstrich seine Sorge um die Menschen, die bereits mit Widrigkeiten konfrontiert sind. Als jemand, der sich intensiv mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit beschäftigt, ist Eisenberg beunruhigt über den Einfluss von Milliardären, deren Reichtum und Entscheidungen das öffentliche Leben prägen.

