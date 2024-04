Jerry Seinfeld unterstützt Larry Davids Angriff auf Elmo

HQ

Es gab einen Aufruhr, als Larry David in der NBC-Show Today auftrat und in eine Auseinandersetzung mit Sesame Street Elmo verwickelt wurde, ein Vorfall, bei dem David die geliebte Puppe angriff und ordentlich verprügelte. Einige Fans fanden die Situation urkomisch, andere fanden sie abscheulich, und Jerry Seinfeld gehörte eindeutig zur ersten Kategorie.

In der Today Show erklärte Seinfeld selbst, dass er Freude an dem bizarren Vorfall fand und ging sogar so weit zu sagen, dass es wahrscheinlich auch eine gute Sache für Elmo war.

Seinfeld sagte: "Ich mochte es. Ich habe das genossen!", worauf Co-Moderatorin Jenna Bush Hager antwortete: "Elmo ist ein amerikanischer Schatz!" Das war alles, was Seinfeld brauchte, um eines der großartigsten Zitate des Jahres zu entfesseln und fügte hinzu: "Nun, auch Schätze brauchen ab und zu eine Tracht Prügel."

Stimmen Sie Seinfeld zu oder glauben Sie, dass Larry David mit seinem Angriff auf Elmo die Grenze überschritten hat?