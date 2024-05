Jerry Seinfeld: "Ich vermisse eine dominante Männlichkeit"

HQ

Jerry Seinfeld wird natürlich immer am besten als der leicht neurotische Stand-up-Comedian in der Seinfeld-TV-Serie bekannt sein, die nicht nur eine der meistgelobten, sondern auch eine der meistgesehenen aller Zeiten ist. Selbst heute, 26 Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Folge, zahlen Streaming-Dienste viel Geld für die Exklusivrechte an der Serie.

Aber heutzutage ist Jerry auch als großer Kritiker des heutigen sozialen Klimas bekannt, in dem er denkt, dass es viel zu einfach ist, gecancelt zu werden, und dass es zu viele Grenzen gibt, worüber man Witze machen kann, eine Ansicht, die er mit vielen prominenten Comedians teilt - und eine, die ihm viele Feinde gemacht hat.

Aber Jerry bleibt standhaft und in der neuesten Folge des Honestly-Podcasts sagt er dem Moderator Bari Weiss, dass er echte Männer vermisst, obwohl er scherzhaft sagt, dass er selbst nie einer geworden ist, und beginnt damit, seine Perspektive zu definieren:

"Ich dachte wirklich, als ich in dieser Ära war, war es [John F. Kennedy], es war Muhammad Ali, es war Sean Connery, Howard Cosell, man kann den ganzen Weg da runtergehen. Das ist ein echter Mann."

Obwohl er es für ein "kindisches Streben" hält, diesen Idealen nachzujagen, macht er keinen Hehl daraus, dass er echte Männer vermisst:

"Aber ich vermisse eine dominante Männlichkeit. Ja, ich verstehe das toxische Ding. Danke, danke. Aber trotzdem mag ich einen echten Mann."

Wie siehst du die Dinge selbst, hat sich die Männerrolle verschlechtert oder geht sie in die richtige Richtung?

Nounpusher Fotografie / Shutterstock.com

