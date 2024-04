Jerry Seinfeld glaubt nicht, dass man heute viele von Seinfelds Witzen machen könnte

HQ

Der heute 70-jährige Jerry Seinfeld gilt als einer der führenden Köpfe der US-Comedy. Er hat eine geschichtsträchtige Karriere hinter sich, und doch glaubt er, dass sich die Komödie heutzutage in die falsche Richtung entwickelt.

Im Gespräch mit The New Yorker sprach er darüber, dass bestimmte Seinfeld-Episoden heute wahrscheinlich nicht mehr gedreht würden. "Wir haben in den Neunzigern eine Folge der Serie gedreht, in der Kramer beschließt, ein Geschäft zu gründen, in dem Obdachlose Rikschas ziehen, weil, wie er sagt, 'sie sowieso draußen sind'. Glaubst du, ich könnte diese Folge heute auf Sendung bringen?", sagte er.

Dann fuhr er fort zu beschreiben, was seiner Meinung nach die Comedy ruiniert hat, wie sie in den 90ern war. "Das ist das Ergebnis der extremen Linken und des P.C.-Mistes und der Leute, die sich so viele Sorgen machen, andere Leute zu beleidigen. Jetzt werden sie Stand-up-Comics sehen, weil wir von niemandem überwacht werden. Das Publikum kontrolliert uns. Wir wissen, wenn wir vom Weg abkommen. Wir wissen es sofort und passen uns sofort darauf an. Aber wenn du ein Drehbuch schreibst und es in vier oder fünf verschiedene Hände, Komitees, Gruppen geht – 'Hier ist unsere Meinung zu diesem Witz.' Nun, das ist das Ende Ihrer Komödie.«

