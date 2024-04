Jerry Seinfeld: "Das Filmgeschäft ist tot"

HQ

Jerry Seinfeld hat sich für den Netflix-Film Unfrosted entschieden, nicht vor der Kamera zu stehen, sondern auf dem Regiestuhl zu sitzen. In einem Interview mit GQ sprach er kürzlich ausführlich darüber, wie es war, zum ersten Mal in seiner langen Karriere etwas völlig anderes als Schauspielerei und Regie zu machen, und er hielt sich mit seinen Worten wirklich nicht zurück.

"Das war völlig neu für mich. Ich dachte, ich hätte ein paar coole Sachen gemacht, aber es war nichts im Vergleich zu der Art und Weise, wie diese Leute arbeiten. Sie sind so todernst! Sie haben keine Ahnung, dass das Filmgeschäft vorbei ist. Sie haben keine Ahnung."

Als er gebeten wurde, zu erklären, was er damit meinte, fügte er hinzu:

"Der Film nimmt nicht den Gipfel in der sozialen, kulturellen Hierarchie ein, den er die meiste Zeit unseres Lebens innehatte. Wenn ein Film herauskam, wenn er gut war, gingen wir alle hin, um ihn zu sehen. Wir haben alle darüber diskutiert. Wir zitierten Zeilen und Szenen, die uns gefielen. Jetzt laufen wir durch einen Feuerwehrschlauch mit Wasser und versuchen einfach zu sehen."

Was hat seiner Meinung nach sein Interesse am Film ersetzt?

"Depressionen? Malaise? Ich würde sagen, Verwirrung. Orientierungslosigkeit ersetzte das Filmgeschäft. Jeder, den ich im Showbusiness kenne, fragt sich jeden Tag: 'Was ist hier los? Wie machen Sie das? Was sollen wir jetzt tun?"

Etwas, das im Moment an Popularität gewonnen hat, ist "Stand Up" und er fuhr fort, über seine Karriere darin zu sprechen:

"Ich habe genug Sachen gemacht, dass ich mein eigenes Ding habe, das wertvoller ist als je zuvor. Stand-up ist wie ein Tischler, und jeder braucht einen Mann, der gut mit Holz umgehen kann.... Es gibt überall Bäume, aber einen schönen Tisch zu machen, ist nicht so einfach.

Die Metapher ist also, dass man, wenn man gutes Handwerk und handwerkliches Geschick hat, irgendwie unempfindlich für die Launen der Branche ist. Das Publikum strömt jetzt in Scharen zum Stand-up, weil es etwas ist, das man nicht vortäuschen kann. Es ist wie Jump'n'Run-Tauchen. Du könntest sagen, dass du ein Plattformtaucher bist, aber in zwei Sekunden können wir sehen, ob du es bist oder nicht. Das ist es, was die Leute am Stand-up mögen. Sie können ihm vertrauen. Alles andere ist Fake."