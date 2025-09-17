Jerry Greenfield tritt von Ben & Jerry's zurück, weil er von der Muttergesellschaft "zum Schweigen gebracht" wurde

HQ

Nach 47 Jahren der Zusammenarbeit als Gründer von Ben & Jerry's hat Jerry Greenfield bekannt gegeben, dass er von seiner Rolle im Unternehmen zurücktritt und zurücktritt. Der Grund dafür wurde von Ben Cohen in den sozialen Medien in Form eines von Jerry verfassten Briefes mitgeteilt, in dem er erklärt, dass der Ausstieg nicht darauf zurückzuführen ist, dass er die Liebe zur Eisherstellung verloren hat, sondern dass er zum Schweigen gebracht wurde und dass die Kernmoral des Unternehmens von der MutterUnilever gesellschaft unterworfen wurde.

In der Erklärung von Jerry's heißt es: "Mehr als zwanzig Jahre lang hat sich Ben & Jerry's für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte ausgesprochen, nicht als abstrakte Konzepte, sondern in Bezug auf reale Ereignisse, die in unserer Welt geschehen. Diese Unabhängigkeit bestand zu einem nicht geringen Teil aufgrund der einzigartigen Fusionsvereinbarung, die Ben und ich mit Unilever ausgehandelt haben und die unsere soziale Mission und unsere Werte auf Dauer in der Führungsstruktur des Unternehmens verankerte. Es ist zutiefst enttäuschend, zu dem Schluss zu kommen, dass diese Unabhängigkeit, die eigentliche Grundlage unseres Verkaufs an Unilever, verschwunden ist."

Jerry fügt hinzu: "Und das zu einer Zeit, in der die derzeitige Regierung unseres Landes die Bürgerrechte, das Wahlrecht, die Rechte von Einwanderern, Frauen und der LGBTQ-Gemeinschaft angreift. Es war noch nie so wichtig wie heute, für die Werte der Gerechtigkeit, der Gleichheit und unserer gemeinsamen Menschlichkeit einzustehen, und doch wurde Ben & Jerry's zum Schweigen gebracht, aus Angst, die Machthaber zu verärgern. Es ist einfach, aufzustehen und sich zu äußern, wenn nichts auf dem Spiel steht. Der wahre Test für Werte ist, wenn die Zeiten herausfordernd sind und man etwas zu verlieren hat."

Also ja, Jerry Greenfield verlässt Ben & Jerry's. Obwohl das Unternehmen als solches bekannt bleiben wird, ist sein Herz in zwei Teile gebrochen, auch wenn diese traurige Trennung Jerrys humanitären Wegen nicht stoppen wird.

"Wenn ich diese Werte heute nicht im Unternehmen weitertragen kann, dann werde ich sie nach außen tragen, mit all der Liebe und Überzeugung, die ich kann."

