Jerry Bruckheimer: Margot Robbies Pirates-Film ist "lebendig für mich. Es ist lebendig für Disney"

HQ

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass Margot Robbie zusammen mit der Birds of Prey-Autorin Christina Hodson an einem neuen Pirates of the Caribbean-Film gearbeitet hat, aber letzten Monat sagte Robbie Variety , dass das Projekt abgebrochen wurde.

Der Schöpfer des Franchise, Jerry Bruckheimer, scheint jedoch anders zu denken. In einem kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter sagte er:

"Oh Gott, sie sind alle schwer [zu knacken]. Ich denke, wir kommen auch [Pirates 6] sehr nahe. Wir haben ein sehr gutes Drehbuch. Wir haben zwei davon entwickelt – das mit Margot Robbie und eines mit einer jüngeren Besetzung. Der Margot Robbie braucht etwas mehr Arbeit. Der jüngere Darsteller ist nah dran. Hoffentlich bekommen wir beides.

"[Robbies Piratenfilm ist] lebendig für mich. Es ist lebendig für Disney. Ich bin mir sicher, dass sie enttäuscht war, dass es nicht zuerst ging - oder vielleicht nicht, weil sie sehr beschäftigt ist, also könnte es ein Segen sein, dies ein wenig zu pushen. Wir glauben, dass wir es schaffen werden. Es ist eine sehr starke Geschichte."

Im Grunde sieht es so aus, als könnten wir in nicht allzu ferner Zukunft tatsächlich zwei Pirates-Filme bekommen, von denen einer das Margot Robbie-Projekt ist. Vielleicht etwas, worauf man sich freuen kann?