Jeremy Strong wird wahrscheinlich Jesse Eisenberg in der Fortsetzung von The Social Network ersetzen

Es scheint, dass die Besetzung für Aaron Sorkins Fortsetzung von The Social Network langsam zusammenkommt. Gestern berichteten wir, dass Mikey Madison und Jeremy Allen White in Gesprächen sind, um in dem kommenden Film mitzuspielen, und jetzt könnten wir auch unseren Mark Zuckerberg haben.

Deadline merkt an, dass Jesse Eisenberg sich entschieden hat, nicht in die Rolle zurückzukehren, die er im Film von 2010 gespielt hat, und Jeremy Strong scheint die erste Wahl zu sein, um ihn zu ersetzen. Derzeit befindet sich der Film in der Entwicklungsphase und Strong ist noch nicht festgelegt. Die Gespräche dauern jedoch an, und er bleibt Sonys erste Wahl.

Jeremy Strong ist bekannt für seine methodische Herangehensweise an die Schauspielerei, die es ihm ermöglicht, sich vollständig in eine Figur hineinzuversetzen. Jüngste Rollen wie Kendall Roy in "Succession" und Roy Cohn in "The Apprentice" haben Strong zu einem Top-Namen in Hollywood gemacht.

Die Fortsetzung von The Social Network folgt nicht direkt den Ereignissen des ersten Films, sondern zeigt stattdessen den Wandel von Facebook zu Meta und wie es laut eigenen Berichten Fehlinformationen online verbreitet hat und wie es sich für Teenager und Kinder als unsicher erwiesen hat.