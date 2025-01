Jeremy Strong reflektiert über seine transformative Rolle in Springsteen-Biopic

HQ

Jeremy Strong, der für seine intensiven Auftritte gefeiert wird, hat sich über seine Rolle als Jon Landau, Bruce Springsteens einflussreicher Manager, in dem kommenden Biopic "Deliver Me From Nowhere" geäußert. In einem kürzlichen Interview mit Deadline bezeichnete Strong die Erfahrung als eine der lohnendsten seiner Karriere und betonte die Tiefe der realen Bindung zwischen Landau und Springsteen.

Der Film spielt während der Entstehung von Springsteens rohem und introspektivem Nebraska-Album und erkundet den künstlerischen und persönlichen Scheideweg, der einen entscheidenden Moment im Leben der Rocklegende definierte. Strong beschrieb die Geschichte als eine von "künstlerischer Authentizität", wobei Landau eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von Springsteens Reise spielte.

Der Emmy-Preisträger sprach auch über den intimen Zugang, den er und sein Co-Star Jeremy Allen White zu Springsteen und Landau hatten, und hob die Dynamik als eine Art Liebesgeschichte hervor - eine, die auf Mentoring und gegenseitigem Respekt basiert. Könnte Deliver Me From Nowhere in den Kinos 2025 erscheinen und Strongs jüngste Golden-Globe-Nominierung für The Apprentice in diesem Jahr einen neuen Karrierehöhepunkt für den Schauspieler markieren?