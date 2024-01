Jeremy Renner kehrt zur Schauspielerei zurück

HQ

Nachdem er vor fast genau einem Jahr bei einem bösen Schneepflugunfall fast ums Leben gekommen wäre, wurde nun bekannt, dass Jeremy Renner endlich bereit ist, wieder an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Die Rehabilitation hat lange gedauert, aber in einem Interview mit The Hollywood Reporter sagt der Schauspieler selbst, dass er sich bereit fühlt.

"Es war ein wirklich wundervolles, wunderbar arbeitsreiches Jahr, und ich denke, ich bin bereit. Ich denke, ich bin stark genug. Mal sehen. Ich meine, ich komme buchstäblich in einer Woche zurück. Aber ich werde mein Bestes geben und mein Bestes geben."

Neben der dritten Staffel von Mayor of Kingstown, die endlich beginnt, wird Renner auch damit beginnen, ein Album mit Songs aufzunehmen, die von dem Jahr inspiriert sind, das er nach dem Unfall in der Rehabilitation verbracht hat.

