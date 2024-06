Jeremy Renner ist offen für eine Rückkehr zu Mission: Impossible

Was ist mit Jeremy Renners Figur in Mission: Impossible passiert?Hawkeye Der Schauspieler trat dem Action-Franchise bei, als es effektiv neu startete und sich als Blockbuster-Serie neu gestaltete, die man nicht verpassen sollte, aber nach ein paar Folgen hörte Renner auf, in den Filmen aufzutreten. Wir wissen jetzt, warum.

Im Gespräch mit Collider verriet Renner, dass er in anderen Mission: Impossible -Filmen auftreten sollte, sich aber entschied, auszusteigen, da er seine Familie an die erste Stelle setzen wollte, da die Dreharbeiten sehr zeitaufwändig waren.

"Ja. Das musste ich lassen. Ich sollte mehr mit ihnen machen. Ich liebe diese Jungs. Ich liebe Tom [Cruise] so sehr. Wir hatten so viel Spaß und ich liebe diese Figur sehr. Es erfordert viel Zeit. Es ist alles in London. Ich musste Vater werden. Damals würde es einfach nicht funktionieren."

Das bedeutet aber nicht, dass Renner in Zukunft nicht wieder in seiner Rolle als William Brandt zu sehen sein wird.

"Vielleicht könnte das jetzt, wo meine Tochter älter ist, passieren. Ich würde jederzeit in eine Mission: Impossible springen und wieder in Brandt einsteigen. Es ist großartig."

Glaubst du, dass Renner zum Mission: Impossible -Franchise zurückkehren sollte?