Jeremy Renner ist bereit, ins MCU zurückzukehren

Vor über einem Jahr wäre Jeremy Renner bei einem Schneepflugunfall fast ums Leben gekommen. Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Hawkeye im MCU bekannt ist, hat sich seitdem solide erholt und will sogar eher früher als später wieder arbeiten.

Im Gespräch mit ET sagte Renner, dass er "90 Prozent aller Dinge tut, die ich tun musste... Ich denke, es wird hoffentlich noch ein halbes Jahr dauern [mehr]... Ich muss mir Ziele setzen. Ich werde alles tun, was ich kann... was auch immer nötig ist, um besser zu werden, um stärker zu werden."

"Es fällt mir schwer, zurückzublicken, um ehrlich zu sein. Es fällt mir schwer, nach vorne zu schauen. Ich konzentriere mich auf das Jetzt und den nächsten Schritt, der vor mir liegt, denn es gibt immer ein anderes Hindernis für mich", fuhr er fort.

Auf die Frage, ob er Lust auf einen weiteren Avengers-Film oder eine Rückkehr ins MCU hätte, schien Renner bereit dafür zu sein. "Ich bin immer dabei. Ich werde stark genug sein, das ist sicher. Ich werde bereit sein. All diese Jungs kommen an mein Bett und sie haben mich die ganze Zeit während dieser Genesung begleitet, also... Wenn sie mich wollen, können sie mich haben. Es wäre etwas."

Hoffentlich kann er rechtzeitig ins MCU zurückkehren, aber wie immer sollte die Genesung an erster Stelle stehen, bevor er ein paar verrückte Stunts macht. Selbst wenn du einen Stuntmann für das Zeug hast, ist es immer noch möglich, sich an einem Hollywood-Set zu verletzen.