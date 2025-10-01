Jeremy Irons gesellt sich zu Henry Cavill in Chad Stahelskis Highlander Reboot

Die Dreharbeiten zu Chad Stahelskis Reboot des Kultklassikers Highlander scheinen verschoben zu werden, aber das Casting läuft auf Hochtouren. Und nun wurde bekannt gegeben, dass kein Geringerer als Jeremy Irons sich dem bereits hochkarätigen Lineup anschließen wird. Der Oscar-Preisträger wird neben The Kurgan, der von Dave Bautista verkörpert wird, den zweiten und bisher relativ unbekannten Antagonisten des Films spielen.

Im Moment können die Fans nur hoffen, dass Henry Cavill, der sich beim Training für die Rolle des Schwertschwingers Highlander verletzt hat, schnell wieder gesund wird. Unter Stahelskis Regie scheint das Projekt etwas Frisches und Anderes zu werden - zum Glück eine willkommene Abwechslung unter Hollywoods endlosen Reboots und Remakes.

Neben Cavill, Bautista und jetzt Irons gehören auch Russell Crowe als Ramirez, Karen Gillan als Heather MacLeod und Djimon Hounsou in der Rolle eines noch namenlosen Kriegers zur Besetzung. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres beginnen - oder sobald Cavill wieder kampfbereit ist.

Freuen Sie sich auf das neue Highlander ?