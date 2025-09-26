Jeremy Crawford spricht darüber, was ihn zu seiner Arbeit inspiriert hat, D&D zu revolutionieren

HQ

Der zweite Tag der San Diego Comic-Con Málaga entfaltet sich weiterhin in einer Atmosphäre fieberhafter Aufregung. Und gegen 14:00 Uhr MESZ beginnt das Panel, auf das Rollenspiel- und Fantasy-Fans (wenn möglich) noch sehnsüchtiger gewartet haben: The Rebirth of Dungeons and Dragons, moderiert von keinem Geringeren als Jeremy Crawford.

Der Spieledesigner, der als einer der Hauptschöpfer der vierten Ausgabe des Spiels sowie als Chefdesigner der fünften Ausgabe und der aktuellen "neuen fünften" Ausgabe bekannt ist, begann seine Podiumsdiskussion mit einem Rückblick nicht nur auf seine Rolle bei der Erstellung der Spielregeln, sondern auch darauf, wie sie nach neuen Inspirationsquellen suchten, die das Spiel nicht nur am Leben erhalten, sondern es auch zu neuen Höhen der Popularität führen würden, wie man sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte". Wir mussten euch all unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken", sagte er gegenüber Moderator Gordon Bellamy, der nicht nur an der Madden-Spielereihe arbeitet, sondern auch ein absoluter Dungeons and Dragons-Fan ist.

"Um ein neues Spiel zu entwerfen" (wie Daggerheart, sein aktuelles Projekt mit Critical Role bei Darrington Press), "wie um ein Spiel wie D&D neu zu gestalten, muss man zuerst auf die Spieler hören. Seine Vorschläge anhören, aber auch ihre Beschwerden. Zugänglichkeit war einer der Schlüssel."

"Als ich D&D entwarf, schaute ich in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, auf das, was Gary Gygax und seine Freunde dazu inspirierte, ihre Welten zu erschaffen. Der Herr der Ringe, Lovecraft, Conan... Jetzt in Daggerheart ist es dasselbe."

Crawford hat auch darüber gesprochen, wie Dungeons and Dragons aus den Erfahrungen jeder Gaming-Gruppe schöpft, egal woher sie kommt. "Wenn ich an andere Orte reise, nehme ich normalerweise ein Buch von dort mit. Auf dieser SDCC Málaga habe ich ein Buch über den mittelalterlichen Okkultismus in Spanien mitgebracht", kommentierte er amüsiert.

Und obwohl er jetzt für Darrington Press arbeitet, ist Crawford immer noch stark innovativ im Bereich des Spieldesigns, insbesondere im Hinblick darauf, wie die Kommunikation mit D&D und anderen Spielen sie zu dem Massenphänomen macht, von dem sie immer geträumt haben. "Ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir bei Critical Role aufbauen und kreieren. Und es ist etwas, das diese neue Revolution von Menschen, die TTRPGs entdecken, weiter anheizen wird. Jetzt könnt ihr (auf Youtube, Twitch, etc.) sehen, wie das Spiel voranschreitet, wie das Spielhandbuch aussieht. Aber diese Shows helfen sehr, sich von außen mit dem Spiel zu verbinden." Und er fügt hinzu, dass die Critical Role Campaign IV ein großes Event für das Hobby sein wird: "Zum ersten Mal arbeiten die Game Designer Seite an Seite mit den Show-Hosts."

Auf die direkte Frage, welche neuen Funktionen sie im Critical Role-Spiel einführen, war Crawford jedoch mysteriöser: "Wie bei jeder D&D-Kampagne müsst ihr tief in den Dungeon eintauchen, um herauszufinden, was auf euch zukommt.