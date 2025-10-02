Jeremy Crawford gibt den Ton für die Critical Role Campaign IV an, die heute Abend beginnt

HQ

Wenn du Dungeons and Dragons magst und gerne ihre Projekte und Streaming-Serien verfolgst, bist du wahrscheinlich mit Critical Role vertraut, und heute ist ein ganz besonderer Tag für Fans dieser "Gruppe nerdiger Synchronsprecher, die D&D spielen". Heute Abend, in den frühen Morgenstunden für uns in Europa, wird die Critical Role Campaign 4 Premiere haben, und mit ihr wird die Show eine viel größere Dimension der Unterhaltung annehmen.

Zunächst einmal, denn in den Worten des neuen Dungeon Masters und Game Directors Brennan Lee Mulligan wird Kampagne IV eine große Chorgeschichte sein, in der bis zu drei Tische mit Spielern (an denen alle ursprünglichen CR-Mitglieder sowie eine neue Gruppe von Spielern teilnehmen) in einer neuen Welt und einem neuen Universum teilnehmen. weit entfernt von der von Matt Mercer geschaffenen Exandria-Welt, in der sich die Geschichten der Gruppen Vox Machina, The Mighty Nein und Hell Bells abspielten.

Dies wird auch das erste Mal sein, dass die Hauptdesigner der letzten Ausgabe von Dungeons and Dragons, Chris Perkins und Jeremy Crawford, direkt als Berater und Assistenten des Spielleiters beteiligt sein werden. Eine einzigartige Gelegenheit, auch ihre neuen Designideen auszuprobieren und sie dabei der Welt zu präsentieren, wobei sie ein riesiges und fast sofortiges Feedback erhalten. Wir haben mit Jeremy Crawford über dies und mehr während seines Besuchs auf der San Diego Comic-Con Malaga 2025 gesprochen, in einem vollständigen Interview, das Sie sich unten ansehen können.

Crawford ging dorthin, um sein Panel "The Rebirth of Dungeons and Dragons" zu präsentieren, und danach gab er uns ein exklusives Interview mit Gamereactor, in dem wir über seine Karriere als Spieledesigner sprachen, von seiner Zeit bei Wizards of the Coast bis zu seiner aktuellen Rolle bei Darrington Press und seinem aktuellen Projekt Daggerheart, aber wir konnten nicht anders, als ihn um eine kleine Vorschau auf Kampagne IV zu bitten. Und das ist es, was er zu sagen hatte. "Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Details verraten, die von Dungeon Master Brennan Lee Mulligan und von den Spielern geteilt werden, sobald das Programm nächste Woche startet."

"Ich freue mich darauf, nächste Woche die erste Folge zu sehen, aber als Teil davon war es wunderbar, mit Brennan und den Darstellern zu arbeiten. Chris Perkins und ich haben neue Gameplay-Optionen für die Charaktere und das Spiel als Ganzes entwickelt, die zum ersten Mal in der Kampagne enthüllt werden.

"Und das ist auch etwas, worauf ich mich sehr freue, in einem Live-Spielformat neue Spielmechaniken sehen zu können, die von den Spielern verwendet werden, und wir werden in Echtzeit sehen können, was die Spieler mögen, was das Publikum mag, und dann können wir das, was wir sehen, basierend auf dem, was in der Show passiert, weiterentwickeln."

Die Premiere von Critical Role Campaign IV findet heute Abend um 15:00 Uhr BST/4:00 Uhr MESZ statt und kann live auf YouTube, Twitch und Beacon verfolgt werden. Wie immer für die "Critters" donnerstagabend.

"Ist es schon Donnerstag?"