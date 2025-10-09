Jeremy Clarkson teilt den Herzschmerz, nachdem das erste Kalb des Hofes an Tuberkulose verloren gegangen ist

HQ

Für diejenigen, die Clarkson's Farm genau verfolgen, hat Jeremy Clarkson gerade einen schmerzhaften Rückschlag auf seiner Diddly Squat Farm enthüllt, nachdem er aufgrund eines Tuberkuloseausbruchs gezwungen war, das erste auf dem Grundstück geborene Kalb zu keulen. Die Kuh, die Zwillinge trug, wurde positiv auf die Infektionskrankheit getestet, so dass dem Moderator keine Wahl blieb. Clarkson teilte die Nachricht in den sozialen Medien mit und betonte die emotionale Belastung durch die Haltung von Nutztieren unter strengen Gesundheitsvorschriften. Der Vorfall ist Teil der anhaltenden Kämpfe für den Betrieb, der mit Krankheitsrisiken, schwierigem Wetter und betrieblichen Hürden konfrontiert ist, seit Clarkson die volle Kontrolle übernommen hat. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!

Jeremy Clarkson // Clarkson's Farm

Werbung: