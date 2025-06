Jeremy Allen White wird zu Bruce Springsteen im Trailer "Deliver Me From Nowhere"

Biopics über Musiker sind heutzutage einer der beliebtesten Trends in Hollywood, denn nach Bohemian Rhapsody, A Complete Unknown, Better Man, Elvis, Rocketman, Bob Marley: One Love und mehr wendet sich nun 20th Century an Born in the U.S.A. Schöpfer Bruce Springsteen als Inspiration.

Der fragliche Film heißt Springsteen: Deliver Me From Nowhere und es ist ein Streifen, der untersucht, wie Springsteen aus bescheidenen Anfängen zu einem der größten Rockstars der Welt wurde, alles mit Jeremy Allen White als titelgebendem Musiker am Ruder.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Warren Zanes, und er wurde für die Leinwand geschrieben und von Scott Cooper inszeniert, alle mit ein paar anderen Stars, die ihm etwas Schwung verleihen, darunter Cobra Kai und The Fantastic Four: First Steps ' Paul Walter Hauser als Gitarrentechniker Mike Batlan, Succession 's Jeremy Strong als Manager Jon Landau, Odessa Young als Geliebte Faye, Marc Maron als Chuck Plotkin, Gaby Hoffman als Springsteens Mutter und Stephen Graham und David Krumholtz sind ebenfalls dabei.

Der Film soll diesen Herbst am 24. Oktober seinen großen Auftritt haben, und Sie können den Trailer und die offizielle Zusammenfassung unten sehen.

"Springsteen: Deliver Me from Nowhere erzählt von der Entstehung von Bruce Springsteens Album "Nebraska" aus dem Jahr 1982, als er ein junger Musiker an der Schwelle zum globalen Superstar war und darum kämpfte, den Druck des Erfolgs mit den Geistern seiner Vergangenheit in Einklang zu bringen. Das Album, das auf einem 4-Spur-Recorder in Springsteens Schlafzimmer in New Jersey aufgenommen wurde, markierte eine entscheidende Zeit in seinem Leben und gilt als eines seiner nachhaltigsten Werke – eine rohe, gespenstische Akustikplatte, bevölkert von verlorenen Seelen, die nach einem Grund zum Glauben suchen."