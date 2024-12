Jeremy Allen White spielt Jabba den Sohn der Hutten in The Mandalorian & Grogu

HQ

Wie ihr wahrscheinlich wisst, wurde eine vierte Staffel von The Mandalorian auf unbestimmte Zeit verschoben, weil Lucasfilm stattdessen einen Spielfilm namens The Mandalorian & Grogu dreht. Jetzt wurde ein weiterer Schauspieler für die Besetzung bestätigt, und es ist eine etwas unerwartete Rolle, über die wir sprechen.

Laut The Insneider wird Jeremy Allen White (Shameless, The Bear) die Stimme von Rotta the Hutt sprechen. Dies ist der Sohn von Jabba dem Hutten, der ursprünglich 2008 in der Clone Wars-Serie auftauchte. Das letzte Mal, als wir Rotta gesehen haben, war er so groß wie ein Basketball, aber zwischen Clone Wars und The Mandalorian & Grogu sind etwa 30 Jahre vergangen, also ist er jetzt wahrscheinlich ein ausgewachsener Hute.

Wie groß die Rolle von Allen White tatsächlich ist, wissen wir noch nicht und werden es wohl auch erst wissen, wenn der Film im Mai 2026 Premiere hat.