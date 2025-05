Jeremey Clarkson trifft sich wieder mit einem Co-Star aus "The Grand Tour" und bekommt einen neuen Helfer in Clarkson's Farm: Staffel 4

HQ

Prime Video hat mit seiner Dokuserie Clarkson's Farm, einer Show, die uns aufs britische Land führt, um Zeit mit dem Ex-Top Gear und The Grand Tour -Moderator Jeremy Clarkson in seinem Diddly Squat Farm zu verbringen, immensen Erfolg. Da sich die Streaming-Plattform in der Regel recht bedeckt hält, wenn es darum geht, mehr Informationen über die Serie preiszugeben (wahrscheinlich um sich von der Kontroverse zu distanzieren, in die Clarkson verwickelt wird...), könnte es Sie überraschen zu hören, dass eine vierte Staffel fast da ist, die bereits in diesem Monat erscheinen soll.

Die Serie wird ab dem 23. Mai wieder auf Prime Video ausgestrahlt, wenn die ersten vier Episoden der Serie erscheinen. Danach, eine Woche später, am 30. Mai, werden die nächsten beiden Episoden erscheinen, alle vor der folgenden Woche, am 6. Juni, werden die letzten beiden Episoden der Staffel veröffentlicht.

In dieser Reihe von Episoden wird Clarkson einige neue Helfer auf der Farm einstellen, während Kaleb seine Zeit anderweitig verbringt. Die große neue Idee dieses Mal wird die Einrichtung eines Pubs auf dem Land der Farm sein, und anscheinend wird dies die Aufmerksamkeit einiger alter Freunde auf sich ziehen, da Richard Hammond sowohl in menschlicher als auch in Schweinegestalt auftritt.

Schauen Sie sich unten den Trailer für die nächsten Episoden an.