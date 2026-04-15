Jensen nennt sein Comeback-Auto offiziell "Interceptor GTX"

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Das wiederbelebte Jensen-Projekt hat offiziell einen Schritt nach vorne gemacht und hat nun einen Namen: die Interceptor GTX. Vorgestellt von Jensen International Automotive ist das neue Auto eine moderne Interpretation der klassischen Interceptor-Formel, aber entscheidend ist, dass es kein Restomod oder Fortsetzung ist. Dies ist ein Neustarter, ultra-leistungsstarker GT, der entwickelt wurde, um die Marke für eine neue Ära neu zu starten.

Die Details sind noch dünn, aber wir kennen die Grundlagen. Der GTX wird auf einem Aluminiumchassis sitzen, eine handgefertigte Aluminiumkarosserie tragen und unter der Motorhaube einen "maßgeschneiderten" V8 unterbringen. Mit anderen Worten: Das hält fest an das traditionelle GT-Rezept mit Frontmotor fest, nur mit moderner Technik darunter.

David Duerden, Geschäftsführer von JIA, sagte in einer Pressemitteilung Folgendes:

"Enthüllt sechzig Jahre nach der Einführung des ursprünglichen Jensen Interceptor, verbindet der Jensen Interceptor GTX 2026 traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technologie, um selbstbewusst seinen eigenen, zeitgenössischen Charakter zu betonen. Wir freuen uns darauf, unseren ersten Prototyp sehr bald vorzustellen: ein vorgefertigtes, ultra-leistungsstarkes Sonderprojekt, das die Herzen höher schlagen lässt und Jensen in neues Terrain führen wird."

Der Name Interceptor selbst hat großes Gewicht. Das Original hat Jensen in den 1960er und 70er Jahren als Hersteller stilvoller, V8-betriebener Grand-Tourer definiert, und das neue Auto will dieses Erbe aufgreifen und gleichzeitig seine eigene Identität schaffen. Eine Vorproduktionsversion soll bald vorgestellt werden.