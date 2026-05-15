Jensen Huang ignorierte die Politik und unternahm eine virale Food-Tour in Peking

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Sicherlich hat niemand den Gipfel verpasst, der in den letzten Tagen zwischen China und den USA und ihren jeweiligen Staatschefs stattfand. Zur US-Delegation gehörten auch mehrere Geschäftsleute, darunter Nvidia-CEO Jensen Huang. Mehrere Medien berichten jedoch, dass der oft beliebte CEO kein besonderes Interesse an Politik zeigte und stattdessen viral gegangen ist, weil er die Gelegenheit nutzte, das zu genießen, was Peking zu bieten hatte.

CNN hat mehrere der viralsten Clips zusammengestellt, in denen Huang durch die Stadt spaziert und verschiedene Gerichte probiert, wobei er sich auch die Zeit nimmt, Fotos mit Leuten zu machen und mit ihnen zu plaudern. CNN stellt fest, dass dieses Verhalten typisch für Huang ist, der Ähnliches bereits getan hat. Sehen Sie sich unten seinen Ausflug in die chinesische Esskultur an.

Angesichts der Natur der chinesischen Küche vermuten wir, dass nur wenige ihm die Schuld geben werden.