Jensen Huang bedankt sich erneut bei Sega und erinnert die Welt daran, wie sie Nvidia gerettet haben

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Während einer Feier zur Wiedervereinigung 30 Jahre später zwischen dem Nvidia-CEO und mehreren Sega-Legenden, darunter Shoichiro Irimajiri (ehemaliger Sega-CEO) und Yu Suzuki (Virtua Fighter, Shenmue), nutzte Nvidia-CEO Jensen Huang die Gelegenheit, Sega erneut dafür zu danken, dass der Chipriese heute noch existiert – und erinnerte damit die Welt an eine Geschichte, die vielleicht nicht jeder kennt.

Mitte der 1990er Jahre war Nvidia ein kämpfender Chiphersteller, der es schaffte, einen Vertrag mit Sega zur Entwicklung des Grafikchips für die Dreamcast abzuschließen. Nvidia scheiterte jedoch auch daran, nachdem es die Entwicklung in eine andere Richtung lenkte als das schnell wachsende DirectX. Das Geld ging auf, und Huang reiste persönlich nach Japan, um sich zu entschuldigen.

Der damalige Leiter von Sega of America, Shoichiro Irimajiri (der später CEO von Sega wurde), mochte Huang und schätzte seine Ehrlichkeit. Obwohl Sega selbst finanziell zu kämpfen hatte, gab es keine Streitigkeiten oder Rückzahlungsforderungen bezüglich der gescheiterten Partnerschaft, und stattdessen stellte Sega Nvidia 5 Millionen Dollar an Investitionsmitteln zur Verfügung (Huang selbst sagte, es gebe fast keine Chance, das Geld jemals zurückzubekommen), was ausreichte, um das Unternehmen weitere sechs Monate über Wasser zu halten.

Dank Segas Großzügigkeit konnte Nvidia weitermachen, und der Rest ist Geschichte. Sega erzielte letztlich einen schönen Gewinn aus seiner Investition und verkaufte 1999 seine Nvidia-Aktien für etwa das Dreifache dessen, was es in das Unternehmen investiert hatte. Hätten sie jedoch bis heute gewartet, wäre der Einsatz so viel wert gewesen, dass Sega Nintendo problemlos hätte aufkaufen und trotzdem den Großteil des Geldes übrig gehabt hätte. Hier ist, was Huang zu diesem Thema sagte, als er letztes Jahr in Joe Rogans Podcast auftrat:

"Wenn er diese 5-Millionen-Dollar-Investition behalten hätte, wäre sie heute wahrscheinlich etwa 1 Billion Dollar wert."

Sega hätte daher mit etwas mehr Geduld mit etwas mehr Geduld bei weitem das reichste Unternehmen der Spielewelt sein können, was zweifellos eine völlig andere Spiellandschaft geschaffen hätte als die, die wir heute sehen.

Wir sind doch nicht die Einzigen, die finden, Nvidia sollte Sega für die Finanzierung einer neuen Konsole danken?