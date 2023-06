Jensen Ackles wirft seine Kutte in den Ring, um Batman zu spielen

HQ

Robert Pattinson ist Batman, oder? Nun, nicht in James Gunns DC Universe. Jetzt, wo der Batfleck aus der Tür ist, wissen wir nicht wirklich, wer Batman im DC-Live-Action-Hauptuniversum ist, denn obwohl Michael Keaton und [zensiert] auftauchten, ist nicht genau bestätigt, dass einer von beiden bleiben wird, um die Rolle für den kommenden Batman: The Brave and the Bold-Film zu übernehmen.

Ein Schauspieler, der jedoch gerne in die ikonische Kutte und den Umhang schlüpfen würde, ist Soldier Boy selbst, Jensen Ackles, der im Gespräch mit Deadline auf der Jus In Bello Convention in Italien erklärte: "Ich meine, könnte ich es tun? Sicher. Würde ich es tun wollen? Ja."

Als Ackles jedoch zusammen mit Pedro Pascal von The Mandalorian interviewt wurde, machte er sich über den chilenisch-amerikanischen Star lustig, indem er hinzufügte: "Werde ich sauer sein, wenn Pedro Pascal es bekommt? ja. Gott segne dich, Pedro. Du tötest es einfach weiter, Kumpel. Lass es mich wissen, wenn du etwas weitergibst."

Ackles, der den DC-Charakter im Laufe der Jahre in mehreren Zeichentrickprojekten geäußert hat, stellte jedoch klar, dass Batman sein "Lieblingssuperheld aller Zeiten" ist und dass er es "lieben würde", wenn er die Chance bekäme, seine Version des Dark Knight auf die große Leinwand zu bringen.