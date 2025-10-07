Jensen Ackles verrät, wie viel Zeit er hatte, um vom Set zu gehen The Boys

HQ

Wir wissen, dass The Boys oft versucht, seine Zuschauer mit jeder neuen Staffel zu schockieren, aber manchmal kann der Inhalt der Serie sogar die Besetzung beeinflussen. Jensen Ackles, der in der fünften Staffel von The Boys sein Comeback als Soldier Boy gibt, musste das Set verlassen, weil ihn eine Szene so sehr schockierte.

Wie von Fangasm in den sozialen Medien festgehalten, verriet Ackles, dass er sofort eine 180° machte, als er das Set betrat. "Ich betrete die Szene, biege um die Ecke und denke: 'Oh mein Gott.' Das war nicht meine Linie. Und ich sollte dort bleiben, aber ich hatte nicht gesehen, was vor sich ging."

Obwohl es natürlich schon vorher Proben gegeben hatte, sagte Ackles, dass sich die Szene zwischen ihnen und dem eigentlichen Drehtag änderte. "Ich ging einfach wieder raus und sie sagten: 'Äh, Schnitt?' Und ich dachte mir: 'Es tut mir leid, darauf war ich nicht vorbereitet.' Und ich glaube auch nicht, dass es jemand anderes sein wird."

Wir wissen natürlich nicht, worauf sich Ackles hier bezieht, aber wir können uns vorstellen, dass die fünfte Staffel von The Boys die letzte ist und wir alles sehen werden, um das Finale zu einem unvergesslichen Finale zu machen.