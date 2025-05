Jensen Ackles jagt einen Mörder und deckt im Countdown von Prime Video eine finstere Verschwörung auf

Prime Video hat den Premierentermin für ein weiteres großes Projekt bekannt gegeben, das in Arbeit ist. Dies ist eine Dramaserie, die als Countdown bekannt ist, mit Jensen Ackles (The Boys ' Soldier Boy ) in der Hauptrolle eines LAPD-Detektivs, der in eine geheime Einsatzgruppe rekrutiert wird, um einen Mörder zu jagen, der am helllichten Tag ein Mitglied der Heimatschutzbehörde brutal ermordet hat.

Wie man es von einer Krimi-Dramaserie wie dieser erwarten würde, ist es nie so einfach, einfach einen Gauner zu jagen, denn Ackles' Protagonist Mark Meachum entdeckt bald, dass unter der Oberfläche etwas viel Dunkleres passiert, ein Ereignis, das einen Wettlauf gegen die Zeit auslöst (einen Countdown, könnte man sagen...), um die gesamte Stadt zu retten.

Countdown wurde von Derek Haas aus dem FBI -Franchise geschaffen, und neben Ackles gehören zur Besetzung auch Eric Dane von Grey Anatomy und Jessica Camacho von The Flash. Die Serie wird am 25. Juni am Prime Video mit drei Episoden Premiere feiern und dann bis zum Ende der Staffel am 3. September wöchentlich neue Episoden veröffentlichen. Das sollte bedeuten, dass die Staffel 13 Episoden umfasst.

Da Countdown fast hier ist, könnt ihr euch den Trailer für die Show unten ansehen, sowie die richtige Zusammenfassung.

"Als ein Beamter des Department of Homeland Security am helllichten Tag ermordet wird, wird der von Ackles dargestellte LAPD-Detective Mark Meachum für eine geheime Task Force rekrutiert, zusammen mit Undercover-Agenten aus allen Bereichen der Strafverfolgung, um Ermittlungen durchzuführen. Aber die Jagd nach dem Mörder deckt bald eine Verschwörung auf, die weitaus unheimlicher ist, als man es sich hätte vorstellen können, und beginnt einen Wettlauf gegen die Zeit, um eine Millionenstadt zu retten."