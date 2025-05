Jenseits von Vice City: Fünf neue Orte in GTA VI enthüllt

HQ

Ohne vorherige Ankündigung hat Rockstar Games den zweiten Trailer zu Grand Theft Auto VI veröffentlicht, der am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Aber dieses Mal, im Gegensatz zum ersten Trailer (der vor anderthalb Jahren veröffentlicht wurde!) Rockstar hat auch eine neue Website mit tonnenweise neuen Screenshots und Details gestartet.

Bisher gibt es keine Gameplay-Details zu GTA 6, aber viele Informationen über die neuen Charaktere, darunter die Protagonisten Jason und Lucía, aber auch Nebencharaktere wie Brian Heder, den Drogendealer, Raúl Bautista, den Bankräuber oder die Influencer Real Dimez. Und wir haben auch viele Informationen über neue Orte, die über das Offensichtliche Vice City hinausgehen.

Ähnlich wie bei GTA V wird die eigentliche Stadt nur ein (nicht kleiner) Teil der Karte sein, die viele Naturgebiete im Bundesstaat Leonida, Rockstars Version von Florida, zum Erkunden umfassen wird. Die exotischsten und schönsten Orte, wie die Leonida Keys, die mit Yachtpartys und Meereslebewesen gefüllt sind (Sie können sogar tauchen), oder der Wald im Nationalpark Mount Kalaga, stehen in starkem Kontrast zum heruntergekommenen Port Gellhorn (einem verlassenen Urlaubsort) oder Ambrosia, weit weg von der Küste, mit Fabriken, die den Himmel verschmutzen, und Reiterbanden, die die leeren Straßen beherrschen.

Und die Stadt selbst, Vice, stellvertretend für Miami, wird aus GTA Vice City aus dem Jahr 2003 neu interpretiert, einem Spiel, das in den 1980er Jahren spielt. Dieses Mal spielt es in der heutigen Zeit, und laut Rockstar "ist es immer noch die Sonnen- und Spaßhauptstadt Amerikas". Dies sind die offiziellen Beschreibungen von Rockstar für alle sechs Hauptorte in GTA 6.

GTA VI-Karte: Alle von Rockstar bestätigten Orte

Vize-Stadt

Der Glamour, die Hektik und die Gier Amerikas, eingefangen in einer einzigen Stadt. Jedes Viertel hat etwas zu bieten, von den pastellfarbenen Art-Deco-Hotels und dem strahlend weißen Sandstrand von Ocean Beach über die geschäftigen Panaderías von Little Cuba und die Bootleg-Marken des Tisha-Wooka-Flohmarktes bis hin zum VC Port, der Kreuzfahrthauptstadt der Welt.

Leonida-Tasten

Das Leben auf diesem tropischen Archipel ist nicht auffällig, aber es ist einfach. Lassen Sie sich treiben und ziehen Sie sich einen Liegestuhl heran, aber passen Sie auf - Sie befinden sich direkt vor der Haustür einiger der schönsten und gefährlichsten Gewässer in ganz Amerika.

Grasflüsse

Man weiß nie, was sich unter der Oberfläche dieser ursprünglichen Weite verbirgt. Die Alligatoren sind vielleicht die berühmteste Attraktion, aber es gibt weitaus tödlichere Raubtiere und seltsamere Entdeckungen in den Mangroven.

Hafen Gellhorn

Billige Motels, geschlossene Attraktionen und leere Einkaufszentren werden die Touristen nicht zurückbringen, aber es gibt eine neue Wirtschaft an diesem einst beliebten Urlaubsort. Es wird durch Malzlikör, Schmerzmittel und Energy-Drinks von Truck-Stops angetrieben. Steigen Sie auf ein Dirtbike und halten Sie Ihre Brieftasche fest.

Ambrosia

Im Herzen von Leonida herrschen immer noch amerikanische Industrie und Old-School-Werte – koste es, was es wolle. Die Zuckerraffinerie Allied Crystal sorgt für die Arbeitsplätze, während die örtliche Biker-Gang für fast alles andere sorgt.

Berg Kalaga

Der Mount Kalaga ist ein nationales Wahrzeichen an der nördlichen Grenze des Bundesstaates und bietet erstklassige Jagd-, Angel- und Offroad-Wege. In den üppigen umliegenden Hinterwäldern leben Hinterwäldler-Mystiker und paranoide Radikale weit weg von den neugierigen Blicken der Regierung.

Freust du dich schon auf GTA VI? Das Spiel erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X.