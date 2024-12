Jenseits von Gut und Böse 2: Entwicklungskonflikte aufgedeckt

HQ

Michel Ancel ist in der Gaming-Branche vor allem als der kreative Kopf hinter Beyond Good and Evil und der Rayman-Serie bekannt. Vor fast fünf Jahren zog er sich jedoch aus der Gaming-Welt zurück.

Seit seinem Abschied von Ubisoft im Jahr 2020 hat er sich auf Projekte rund um Wildtiere konzentriert. Trotz seines Rückzugs bleibt er eine einflussreiche Stimme mit einigen Geheimnissen über seine letzten Jahre bei dem französischen Unternehmen.

Nun sind einige dieser Geheimnisse über das lange verschobene Beyond Good and Evil 2 ans Licht gekommen.

Laut einem Interview in Superpouvoir (Danke, VGC) waren die Probleme mit dem Spiel, das immer noch kein Veröffentlichungsfenster hat, obwohl es offiziell noch in der Entwicklung ist, bereits vor vier Jahren zahlreich.

"In manchen Projekten haben wir uns große Herausforderungen gestellt und mit Leidenschaft Teams zusammengestellt, ohne jedoch zu wissen, wie lang und komplex der Weg sein wird", erklärt Ancel. "Leidenschaft ist eine fabelhafte Energie, aber sie kann auch zu Zusammenstößen zwischen Enthusiasten führen. In Beyond Good & Evil 2 gab es zum Beispiel zu viele Probleme zwischen den Managern."

"Der Art Director wollte alles immer und immer wieder neu machen, der Game Director wollte einen Dungeon Crawler machen und ich träumte von einem Weltraumabenteuer. Wir konnten uns einfach nicht einigen, und der Game Director hat das Projekt in eine andere Richtung gelenkt."

"In so einer Situation gehen die Teams hin und her und wissen nicht einmal, wer das Sagen hat und wer die Entscheidungen trifft. Der Produzent sollte eigentlich Ordnung in die Situation bringen, aber das ist nicht passiert. Yves Guillemot musste sogar nach Montpellier fahren, um die Dinge wieder in die Spur zu bringen, aber es reichte nicht, und der Spielleiter blieb hartnäckig."

Es ist genau die Führung von Guillemot, die in letzter Zeit einer der Hauptkritikpunkte der Investoren von Ubisoft war, und es scheint, dass seine Entscheidung, ob er als CEO bleibt oder nicht, davon abhängen wird, wie sehr sich das Unternehmen und seine Projekte verändern werden.