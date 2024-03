Jennifer Lopez spielt in der Netflix-Serie Atlas eine Soldatin, die einen KI-Roboter jagt

Netflix liebt Jenny from the Block. Die Streamerin und die Schauspielerin/Musikerin haben bereits an einer Vielzahl von Projekten zusammengearbeitet, darunter der Actionfilm The Mother aus dem letzten Jahr, aber in diesem Mai werden sie ihre gemeinsamen Bemühungen fortsetzen.

Der Streamer hat den ersten Teaser-Trailer für den kommenden Atlas veröffentlicht, in dem Jennifer Lopez eine Soldatin spielt, die die Aufgabe hat, einen Krieg zu beenden, der die Menschheit beenden wird, indem sie einen KI-Roboter auf einem fernen fremden Planeten gefangen nimmt.

In dem Film werden auch Sterling K. Brown, Simu Liu und Mark Strong in weiteren Rollen zu sehen sein, und Sie können all diese Gesichter im Trailer zum Film unten in Aktion sehen, sowie die offizielle Zusammenfassung und das Poster. Atlas startet am 24. Mai 2024 auf Netflix.

Inhalt: "Atlas Shepherd (Lopez), eine brillante, aber misanthropische Datenanalystin mit einem tiefen Misstrauen gegenüber künstlicher Intelligenz, schließt sich einer Mission an, um einen abtrünnigen Roboter gefangen zu nehmen, mit dem sie eine mysteriöse Vergangenheit teilt. Aber wenn Pläne schief gehen, besteht ihre einzige Hoffnung, die Zukunft der Menschheit vor KI zu retten, darin, ihr zu vertrauen."